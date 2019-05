Estes 4 hábitos podem levar a sérios riscos de problemas no coração

Alguns problemas cardíacos derivam de herança genética. A predisposição aliada aos hábitos irresponsáveis podem acarretar em sérios riscos para o indivíduo.

De acordo com o portal estrangeiro Web MD, alguns aspectos da vida cotidiana, apesar de banais para a maioria, podem escalonar os fatores de risco.

Confira os 4 hábitos que podem aumentar o risco de doenças no coração

Problemas dentais

Reprodução/ Pixabay

Pesquisas científicas já foram capazes de fazer uma ligação entra a saúde bucal e as doenças coronárias. Não se sabe qual o verdadeiro motivo, mas é possível que as bactérias se proliferem até o estômago e dali possam chegar à corrente sanguínea, comprometendo o coração.

Solidão

Passar um tempo com a família ajuda a amenizar o estresse e, assim, diminui o risco de problemas no coração. De acordo com o sítio, até os pets podem causar este efeito. O importante é gastar o tempo com quem você ama.

Exercícios mais intensos que o suportado

Atividades físicas moderadas evitam problemas cardíacos. Até as intensas ajudam, segundo algumas pesquisas. Entretanto, exercícios muito intensos sem preparação adequada podem ser fatores complicadores.

Pessoas que não se exercitam constantemente devem criar resistência. Desta forma o coração fortalece e os benefícios são aproveitados.

Trânsito

Reprodução/ Divulgação

Engarrafamentos são um porre. E juntamente com eles vem o estresse. Como já falamos anteriormente, esse é um dos principais fatores de risco cardíaco.

Apenas uma hora preso no tráfego das grandes cidades já demonstra aumento na probabilidade de doenças coronárias, reporta o Web MD.