Entenda como funcionam os quatro elementos e a Astrologia

Os 12 signos do Zodíaco são agrupados em diferentes elementos, são eles: fogo, terra, água e ar. Os quatro elementos carregam características específicas que ajudam a construir a nossa essência. Existem várias possibilidades de interpretações do céu no momento do nosso nascimento, uma delas é reconhecer essa essência e o modo como agimos diante das mais variadas situações.

Os quatro elementos: tire suas dúvidas

As qualidades de cada signo derivam da essência de cada um dos quatro elementos. Funciona como um perfume que contém várias notas de diversos componentes e os Elementos Astrológicos são as notas de apresentação deste perfume. A nota que “explode primeiro”.

Vale ressaltar que cada astro detém um jeito próprio de ser e que há risco desse jeito não ser compatível com o elemento. Isso pode abafar ou mascarar suas qualidades e causar contradições.

Elemento Fogo

Signos de Áries, Leão e Sagitário

O Elemento Fogo é aquele que reconhece a vontade, inspira e parte para a ação. Possui vitalidade e deixa sua marca. A ele não agrada o mediano. Para o fogo, é necessário mostrar ao mundo seus talentos e feitos. Ele anima e aquece o que está ao seu redor. Os astros no elemento fogo agem conforme seu próprio querer e com muita expressividade.

Elemento Terra

Signos de Virgem, Touro e Capricórnio

O Elemento Terra delimita a ação dos astros com praticidade e pragmatismo. Os Planetas agem conforme conforme a materialidade e a realidade, reconhecendo seus próprios limites e avançando pouco a pouco rumo ao seus objetivos. O tom é a busca pela segurança e estabilidade.

Elemento Ar

Signos de Gêmeos, Libra e Aquário

O Elemento Ar nos mostra que a vida pede jogo de cintura para estabelecer trocas com o meio que estamos inseridos. A mente e o raciocínio são fundamentais nesse sentido. O plano das ideias e dos ideais fica extremamente forte. Trata-se do pensamento em constante movimento.

Elemento Água

Signos de Câncer, Escorpião e Peixes

O Elemento Água faz com que reconhecemos nossos vínculos e traz o entendimento que estamos ligados pela emoção. A Água percorre um caminho mais discreto e profundo. Capta o ambiente, sente e nutre por meio da imaginação. É o cuidar, o estar junto ou até fundir-se às situações. Lidar com os medos e as inseguranças são características desse elemento.

Carência de cada Elemento no Mapa Astral

Cada Planeta ocupa um signo, logo um elemento está pontuado. Sendo assim, é possível identificar qual é o elemento predominante e também o elemento carente na carta.

Quando mapas apresentam a falta do Elemento Terra, existe uma dificuldade para lidar com limites, concretizar e dar forma aos seus esforços.

Pessoas com carência do Elemento Água, podem ter uma personalidade mais desconectada de suas emoções e necessidades.

Na falta do Elemento Ar, a socialização e a leveza ficam prejudicadas e a comunicação corre o risco de ser unilateral.

A carência do Elemento Fogo é um sinal que astros pouco se esforçam na sua expressão e não fazem questão de aparecer. Ou seja: gera uma certa timidez e inibição em iniciativas. A ação e atitudes arrojadas ficam prejudicadas.

É importante compreender as funções dos planetas do nosso mapa e, assim, a forma como eles se manifestam de forma genuína. Não acredito que devemos nos esforçar para nos tornar ou parecer com outro elemento. Mas sim, perceber e aprender modelos distintos e experimentar abordagens e atitudes diferentes. Dessa forma, contribuímos com o nosso desenvolvimento pessoal e a nossa evolução em diferentes esferas da vida.

Para finalizar, é válido dizer que quando identificamos um elemento principal no nosso mapa, conhecemos apenas os primeiros tons. O real temperamento de cada um de nós está representado pelos planetas, suas posições e relação com os demais.

Mapa Astral, signos e temperamentos

O mapa astral revela uma perspectiva mais ampla sobre nós mesmos e, assim, amplia nossa chance de ter mais qualidade de vida. É uma espécie de levantamento de quem somos e também do que podemos nos tornar. Além disso, nos auxilia a identificar oportunidades e nos preparar para os desafios que estão descritos no Mapa Astral.

Outra confusão bastante comum é relacionar possíveis defeitos aos signos. É bastante provável que você já tenha escutado as seguintes expressões: “Libra é indeciso” ou “Gêmeos é inconstante” e “Escorpião é vingativo”. Porém, na interpretação de um

mapa é possível perceber que o signo em si não tem defeitos implícitos. São os Astros, também chamados de planetas, que possuem temperamentos e funcionam como os reais símbolos do nosso comportamento.

É como se os signos fossem somente as roupas que os astros estão usando durante sua estadia ali, essas roupas podem cair muito em ou não tão bem assim. Ou seja: elas delimitam o real aproveitamento daquela energia. Portanto, são os Astros os agentes do céu que, em determinadas circunstâncias, têm sua ação facilitada ou dificultada.

A Astrologia propõe muito mais do que o signo solar

Boa parte das pessoas sabem qual é o seu signo. Ou seja: sabem que nasceram quando o Sol estava em Capricórnio, Aquário ou Peixes. Porém, o que elas não sabem é que esta é uma informação minúscula e redutiva perto de todas as informações contidas na carta astrológica como um todo.

Isso acontece porque, desde o fim do século 19, a Astrologia entra para o imaginário popular por meio de jornais e revistas que escrevem as previsões diárias distintas para os 12 signos.

É claro que isso ajudou a despertar a curiosidade das pessoas sobre Astrologia mas, ao mesmo tempo, falar apenas sobre as previsões para o signo solar é algo que pode ser empobrecedor.

Os signos como conhecemos servem como moduladores para cada astro e têm suas origens ainda na Antiguidade, quando o homem passou a perceber as 12 constelações. A partir daí, criou-se um sistema que foi organizado em 12 partes iguais e cada uma está relacionada à uma constelação. Essas partes ganharam o nome de signo, são as divisões do “circuito” por onde transitam os astros.

