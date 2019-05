Última versão do WhatsApp já conta com novo recurso na plataforma de mensagens

A ultima versão do WhatsApp para o sistema operacional IOS conta com um novo recurso. Stickers já podem ser visualizados em notificações.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o novo recurso é disponibilizado gradativamente para os usuários. Confira:

WhatsApp is rolling out the notification sticker preview on 2.19.51 App Store update!

If the feature is not enabled for you, and you don't want to wait, please back up your chat history and reinstall WhatsApp. https://t.co/AMSda7ktAx

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 15, 2019