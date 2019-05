Tecnologia: Galaxy S10 bate recorde de vendas do antecessor no Brasil

Após um mês do lançamento no Brasil, o Samsung Galaxy S10 superou em 80% as vendas do Galaxy S9 e S9+ no mesmo período.

Durante a pré-venda, a nova linha já havia superado em duas vezes o antecessor "demonstrando a aceitação do produto no mercado brasileiro", de acordo com a marca.

A linha da Samsung conta com o Galaxy S10, S10+ e S10e , segundo informações da empresa sul-coreana em comunicado.

Entre os principais destaques estão os diferenciais da câmera de última geração e a função de Compartilhamento sem fio de bateria, que possibilita carregar facilmente dispositivos compatíveis com carregamento sem fio.

A nova linha de smartphones também chega com display cinematográfico e o leitor de impressão digital ultrassônico.

