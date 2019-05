Suco detox de cenoura e maçã: confira a receita rica em fibras que ajuda a emagrecer

As cenouras são ricas em vitamina C, B e E. A última atua como antioxidante e também é importante para as saúde da pele Ela ainda pode ajudar a manter saúde bucal e dos olhos.

Já a maçã é ótima para controlar o colesterol, e a quantidade de fibras dela ajuda a regular o apetite. Algumas pesquisas dizem que é um ótimo alimento preventivo para possíveis problemas coronários.

Apesar de ajudar a emagrecer, este suco não tem valor de refeição. Ele deve ser acompanhado por uma dieta balanceada. Consulte um nutricionista para que ele possa te orientar a atingir seus objetivos de maneira mais rápida. Aproveite a receita.

Suco detox de cenoura e maçã

Ingredientes

5 cenouras

¼ de repolho pequeno

½ maçã

Preparação: Bata os ingredientes no liquidificador (um processador é recomendável) com meio litro de água. Acrescente 1,5 litro de água. Mexa bem e adoce a gosto.