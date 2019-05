Tecnologia: Samsung anuncia início das vendas da linha Galaxy M no Brasil

A partir de hoje a linha Galaxy M, que será vendida exclusivamente no e-commerce de varejistas parceiros, está disponível para os consumidores brasileiros.

As novidades chegam com Display Infinito, câmeras avançadas e bateria de longa duração. Conheça as características:

Galaxy M30

O Galaxy M30 possui câmera traseira tripla de 13MP (principal; F1.9), 5MP (profundidade) e 5MP (ultra-wide com 123º de abertura).

Outro destaque é a potência da bateria de 5.000 mAh é carregador rápido Tipo C que disponibiliza um carregamento mais conveniente.

Galaxy M20 e Galaxy M10

De acordo com a empresa sul-coreana, os Galaxy M20 e M10 possuem Display Infinito e processadores de alto desempenho.

O Galaxy M20 vem com uma tela de 6,3” FHD enquanto o M10 possui uma tela de 6.2”. O M20 também chega com uma bateria de 5000 mAh e carregamento rápido.

Disponibilidade

Disponíveis nas cores preto e azul, o preço sugerido do Galaxy M30 é de R$1.499, do Galaxy M20 é de R$ 1.199 e o do Galaxy M10 é de R$ 899.

