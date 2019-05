NASA fecha acordo com 11 empresas americanas para o envio de astronautas à Lua

A Agência Espacial Americana (NASA) selecionou 11 empresas para realizarem estudos e produzirem protótipos para o programa de exploração lunar Artemis.

O esforço ajudará a colocar astronautas americanos – uma mulher e um homem – no polo sul da Lua até 2024. O projeto ambicioso conta com um orçamento de quase 2 bilhões de dólares.

“Para acelerar nosso retorno à Lua, estamos desafiando nossas formas tradicionais de fazer negócios. Vamos simplificar tudo, desde aquisições a parcerias, desenvolvimento de hardware e até operações”, disse Marshall Smith, diretor de programas de exploração lunar da instituição.

Introducing the 11 companies that will conduct #Moon2024 studies and produce human lander prototypes that will help us put @NASA_Astronauts on the Moon in five years: https://t.co/FIho5YHQPG pic.twitter.com/s2buAGJ1tV

— NASA (@NASA) May 16, 2019