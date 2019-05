3 coisas que todos os signos devem ter cuidado com a entrada de Vênus em Touro

Em 15 de maio Vênus acaba de entrar em Touro, um signo de Terra que é o símbolo da produtividade, persistência e estabilidade.

Descubra três coisas que devemos ter cuidado ou devemos levar em conta neste transito que durará até 8 de junho:

1. Excessos

Reprodução / Giphy

O signo de Touro está muito ligado à beleza e prazer que as coisas boas da vida podem entregar. Por isso, está é uma fase de autocuidado e busca de satisfação, dois aspectos que podem ser levados para lados diferentes e confundidos com excessos ou gastos exacerbados a fim de suprir estes pontos.

Seja mais responsável com seu dinheiro e prefira buscar a felicidade nos pequenos detalhes ou prazeres mais simples da vida, como dar um tempo só para si, ouvir músicas que adora e passar tempo de qualidade com pessoas queridas.

2. Intensidade

Reprodução / Giphy

Esta fase ajudará as pessoas a formarem relacionamentos mais fortes, mas também pode intensificar as conexões de uma maneira um pouco perigosa.

Como este signo estimula que nos concentremos muito às sensações físicas e sexuais, podemos nos confundir com algumas pessoas, enxergando sentimentos e entregando energias poderosas em relacionamentos que são apenas casuais.

Neste momento, a melhor saída é focar na força pacificadora que Touro pode trazer internamente, não se acomodando, mas resolvendo com responsabilidade sentimentos negativos de apego, posse e até mesmo mágoas.

3. Mudanças nos relacionamentos

Reprodução / Giphy

A busca pelo prazer e vontade de que as expectativas sejam alcançadas podem influenciar nos relacionamentos. Diferente do romantismo do signo de Libra, por exemplo, esta fase em Touro estimula uma intimidade física maior nos relacionamentos, assim como a vontade de mimar e ser mimado.

No entanto, este trânsito não é somente sensorial ou superficial, ele também encorajará as pessoas a repensarem seus relacionamentos e solidificar aqueles que mais importam. Portanto, é provável que todos estejam mais interessados em gastar seu tempo com alguém que realmente vale a pena.

Esta será a fase ideal para decidir se você está realmente interessado em alguém e começar a perseguir seus objetivos de maneira decidida.

Todos os tipos de relacionamentos podem sofrer alterações, mas as relações dramáticas com pessoas do seu círculo podem encontrar a calma no decorrer deste trânsito.

Agora é a hora de não temer a calmaria e atrair o amor, alegria e satisfação de maneira saudável e responsável. Aproveite esta fase terrena para plantar, cuidar e florescer!