Com muito suspense, Garena revela que jogadores do Free Fire terão novidade nesta sexta-feira

Os jogadores do game Free Fire receberão uma novidade nesta sexta-feira (17). A informação foi compartilhada pela Garena nas redes sociais.

No entanto, poucos detalhes foram compartilhados. A empresa criou um suspense sobre a novidade battle royale.

"Alguém fará um retorno… Esteja presente amanhã (17th May 2019) at 10am (GMT +2)", compartilhou no Facebook. Confira:

