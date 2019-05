Fortnite: Jogadores ganharão ‘Rox’ e ‘Sentinela’ na compra do novo Passe de Batalha da temporada 9

O novo Passe de Batalha da temporada 9 (season 9) do game Fortnite Battle Royale premiará os jogadores com 'Rox’ e ‘Sentinela’.

De acordo com a desenvolvedora Epic Games, no total são 100 recompensas para os jogadores desbloquearem no título.

“Compre o Passe de Batalha da temporada 9 e de cara já ganhe a Rox e o Sentinela! Ao todo são 100 recompensas pra você desbloquear!”. Confira:

Compre o Passe de Batalha da temporada 9 e de cara já ganhe a Rox e o Sentinela! Ao todo são 100 recompensas pra você desbloquear! pic.twitter.com/hGj3el5rjo — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) May 15, 2019

