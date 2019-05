Enem: 5 dicas para ter uma redação nota 1000

A preparação para o Enem não começa de uma noite para outra. São muitas horas de organização e empenho para conquistar a tão sonhada vaga na universidade.

Para boa parte dos estudantes, a redação ainda é o principal desafio da prova. Mas um texto bem escrito e com argumentos bem fundamentados pode fazer a diferença e puxar a nota lá para cima.

Os professores de redação da plataforma de ensino digital ProEnem separaram alguns conselhos para uma redação nota 1000. Mesmo se escrever não for seu forte, com essas dicas você será capaz de tirar uma nota excelente!

Pixabay

#1 Não subestime suas ideias

A ansiedade sobre o tema da redação tira o sono de muitos estudantes, que temem não saber nada sobre a proposta. Porém, os temas geralmente discutem fatos da atualidade. Então, uma boa dica para o Enem é estar atento ao noticiário durante o ano todo, trocar ideias com os amigos e espandir seu universo de leitura. Com o repertório em dia, você agora precisa confiar nas próprias ideias e aprender a associá-las com outras disciplinas, como sociologia, filosofia, geografia e história.

#2 Planejamento

É preciso ler, entender o enunciado e os textos de apoio. A tarefa fica mais simples se o candidato preserva o hábito da leitura ao longo dos meses de preparo, para exercitar o raciocínio rápido e a interpretação de texto.

#3 Organize-se para o Enem

O tema, a tese e os argumentos compõem o esqueleto do texto e devem ficar claros em cada enunciado. Também é importante lembrar que toda dissertação tem título, introdução e uma conclusão – um problema comum são as dissertações sem começo, meio e fim.

#4 Tenha referências

Memorize citações de grandes pensadores e inclua uma na redação, caso faça sentido dentro do texto. Mas não esqueça de dar crédito para o autor. Esse exercício ajuda a prender a atenção do avaliador, deixa a discussão mais interessante, além de gerar uma sensação de conhecimento sobre o tema proposto.

#5 Saiba o que está propondo

Provas como o Enem exigem propostas de intervenções. Isso quer dizer: possíveis soluções para o problema tratado. A proposta pode estar no último parágrafo, mas deve ser fundamentada. Os profissionais indicam uma breve retomada a ideia principal, para contextualizar o leitor e, mais importante, indicar como essa mudança seria realizada – é preciso ser realista.

As inscrições para o Enem terminam no dia 17 de maio. A prova será realizada nos dias 3 e 10 de novembro.