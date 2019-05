Cientistas da NASA revelam que encontro de duas galáxias gerou novas estrelas e planetas

Cientistas da NASA revelaram que o encontro de duas galáxias gerou novas estrelas e planetas. A galáxia irregular NGC 4485 mostra todos os sinais de um choque com uma galáxia de contorno.

Em vez de destruir a galáxia, o encontro criou uma nova geração de estrelas e presumivelmente planetas. O lado direito da galáxia está explodindo com a formação de estrelas. Já o lado esquerdo, no entanto, parece intacto.

De acordo com NASA, a galáxia NGC 4490 está fora do fundo do quadro. As duas galáxias se 'enfrentaram' há milhões de anos e estão agora a 24 mil anos-luz de distância.

O cabo-de-guerra gravitacional entre elas criou ondulações de gás e poeira de alta densidade dentro de ambas as galáxias. Esta atividade provocou uma onda de formação de estrelas.

The irregular galaxy NGC 4485 shows all the signs of having been involved in a hit-and-run accident with a bypassing galaxy. Rather than destroying the galaxy, the chance encounter is spawning a new generation of stars, and presumably planets: https://t.co/DUmqEtydlG pic.twitter.com/ym7ifwmr7e

— Hubble (@NASAHubble) May 16, 2019