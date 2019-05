Tecnologia: ASUS anuncia novo smartphone Zenfone 6

A ASUS apresentou nesta quinta-feira (16) o novo smartphone Zenfone 6. De acordo com o comunicado da marca, como destaque do aparelho, o celular chega com uma potente Câmera Flip.

O Zenfone 6 possui tela NanoEdge sem entalhes de 6,4 polegadas, protegida pelo Corning Gorilla Glass 6. Ele chega com uma bateria de 5000mAh que fornece até dois dias de uso contínuo.

O smartphone possui o processador Qualcomm Snapdragon 855 com até 8 GB de RAM, que oferece até 45% de aumento no desempenho da CPU e renderização gráfica até 20% mais rápida se comparado com o aparelho da geração anterior.

Experiência de visualização

“Uma gama de cores 100% DCI-P3 de qualidade cinematográfica, garante cores ricas e realistas, e o brilho de até 600 nits facilita a leitura do que está na tela, mesmo quando estiver ao ar livre”, afirmou a marca.

Câmera Flip

O Zenfone 6 tem um módulo de câmera dupla flip-up motorizado que serve como câmera frontal e traseira. Essa tecnologia elimina o entalhe frontal na tela e também permite que o celular ofereça as mesmas fotos de alta resolução e recursos de gravação em qualquer posição, seja como câmera frontal ou traseira.

A câmera principal do Zenfone 6 possui o sensor Sony IMX586 de 48MP, com uma lente de abertura f/1.79, e tecnologia Quad Bayer. O sistema autofoco 2×1 OCL PDAF oferece o desempenho de foco e anti-tremor, e a câmera secundária de 13MP e 125º.

Um motor de precisão personalizado gira o módulo da câmera em até 180° entre as posições da câmera frontal e traseira. No modo Free Angle, a Câmera Flip pode ser posicionada em qualquer ângulo.

Também está disponível o modo de disparo Panorama Automático para fotos panorâmicas e o Rastreamento de Movimento ao gravar vídeos.

Mais suave, rápido e simples

A nova interface traz uma aparência mais limpa e simplificada, que fornece apenas o essencial e traz um novo esquema de cores. O Modo Escuro ajuda a reduzir o esforço dos olhos em ambientes com pouca luz.

A interface redesenhada tem animações suaves e foi projetada para facilitar o uso com uma mão, com comandos e outros aplicativos organizados ordenadamente ao longo dos lados da tela.

O OptiFlex acelera o funcionamento e o carregamento de aplicativos e economiza energia no modo de espera, aprendendo quais são os aplicativos favoritos do usuário, mantendo-os carregados na memória.

Um novo modo de escuta privada reproduz todas as mensagens de voz e interações do Assistente do Google somente pelo fone de ouvido, para que nenhuma mensagem seja lida em voz alta em público.

A nova Smart Key do lado do Zenfone 6 pode ser personalizada para iniciar ações populares, incluindo tarefas do Assistente do Google. Suporta os modos single press, double press ou press-and-hold que podem ser atribuídos a diferentes ações.

Disponibilidade: De acordo com o comunicado, o ASUS ZenFone 6 ainda não tem previsão de lançamento no Brasil.

Com informações da ASUS

