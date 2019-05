Novo game 'Pokémon Rumble Rush' chega para aparelhos Android e iOS

O game Pokémon Rumble Rush chegou nesta quarta-feira (15) para dispositivos móveis na Austrália. Disponível para Android e iOS, o game é um título grátis.

“Explorar ilhas desconhecidas é divertido e rápido, graças aos controles e ataques fáceis de usar que são feitos com toques simples”, revelou o comunicado.

Novidade não será limitada: Apesar de ainda estar disponível apenas no país oceânico, o Rumble Rush também será expandido para o resto do mundo, de acordo com a empresa.

📢 Get ready to Rumble! 📢 Travel to unknown islands, battle wild Pokémon, and discover valuable items in Pokémon Rumble Rush! Details are this way ➡ https://t.co/18POeKg88s

#PokemonRumbleRush pic.twitter.com/2dOjz8ElGj — Pokémon (@Pokemon) May 15, 2019

“Ao lutar contra Pokémon selvagens, alguns deles se juntarão ao seu time. Continue coletando mais Pokémon para criar uma variedade de rebatedores pesados".

"Além disso, quanto mais você coletar as mesmas espécies de Pokémon, mais fortes serão aqueles Pokémon quando eles se juntarem a você”, explica a descrição.

Você também poderá comprar itens no jogo usando a moeda do mundo real. A data de lançamento para as demais regiões não foi divulgada.

