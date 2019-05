Este alimento pode ser uma poderosa arma contra a esquizofrenia e doenças mentais

Cientistas da Centro Médico da Johns Hopkins University descobriram que um vegetal tremendamente popular pode conter substâncias capazes de controlar a esquizofrenia a níveis próximos das melhores drogas disponíveis.

Segundo a pesquisa, o sulforafano, elemento abundante nos brotos de brócolis, seria capaz de ser indicado como uma alternativa às drogas antipsicóticas.

Reprodução/ Pixabay

De acordo com o Dr. Akira Sawa, diretor do Centro de Esquizofrenia da Junhs Hopkins, futuros estudos podem demonstrar que extratos desse elemento podem ser realmente efetivos para prevenção e controle da enfermidade.

Em um estudo publicado Revista científica JAMA Psychiatry, pesquisadores monitoraram 81 pessoas que haviam passado por episódios recentes de psicose. Estes haviam perdido 4% do glutamato em certas regiões do cérebro, em comparação com seres humanos saudáveis.

Reprodução/ Pixabay

Em outro estudo, a administração do extrato de sulforafano foi capaz de aumentar a quantidade de glutationa no cérebro em 30%. Esta é responsável por combater o estresse oxidativo das células neurais, em outras palavras, combate problemas neurológicos.

Os estudos apresentaram resultados importantes, mas ainda precisam ser validados por outras pesquisas. Os únicos efeitos colaterais apresentados pelos pacientes foram gases e leve desconforto intestinal.