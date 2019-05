Tamagotchi, o bichinho virtual, está de volta muito mais moderno e interativo

Definitivamente, os anos 1990 voltaram com tudo! E não é só de Sandy & Junior que a gente sentia falta. Quem já teve um Tamagotchi? O bichinho virtual – de vida curta, na maioria das vezes – foi uma febre para toda uma geração.

Nesta segunda-feira (13), a empresa Bandai America lançou uma versão moderna do dispositivo. O Tamagotchi On parte do mesmo princípio: cuidar de um bichinho virtual.

A diferença é que o brinquedo consegue se conectar ao smartphone por Bluetooth para realizar outras atividades, como salvar seu progresso para o aplicativo do jogo Tamagotchi On, interagir com amigos, trocar presentes e até aumentar a família do seu bichinho.

Dá para brincar sozinho, como na versão original, e também para se conectar a um amigo que está por perto por meio de um sensor infravermelho, sem necessidade do aplicativo.

As vendas começarão nos Estados Unidos, no dia 28 de julho. Entretanto, o brinquedo já está disponível para pré-venda por US$ 60 (cerca de R$ 240).