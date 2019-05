O SUV urbano foi lançado nesta segunda-feira, 13, e tem como missão recuperar as vendas que os modelos antigos deixaram a desejar.

O novo Pegeout 2008 2020 usou como base a versão 2017 europeia do carro. Algumas linhas foram atualizadas e, ele parece mais bem acabado para o mercado brasileiro.

Os preços começam em 69.990 reais, com a versão Allure 1.6 AT com câmbio manual, e vão até R$99.900, a chamada Griffe Pack 1.6 THP automático de seis marchas.

As versões mais básicas terão motor 1.6 de 118 cavalos e 16 válvulas. Já o THP será de 178 cavalos e deve ser comercializado apenas em novembro, de acordo com o portal Motor1.

Esta última será a base para uma edição especial de lançamento, que terá um sistema de áudio In concert da JBL de autofalantes de 180 watts, subwoofer e amplificador.

Pegeout 2008 2020: confira as fotos e preços do novo SUV Urbano lançado hoje