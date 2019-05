Os signos mais impulsivos do zodíaco

Alguns signos do zodíaco tendem a tomar decisões precipitadas com muito mais facilidade do que outros e isso os transforma em pessoas muito impulsivas.

Confira quais são:

Áries

O ariano é viciado em adrenalina e adora assumir riscos. Por mais a impulsividade muitas vezes seja muito prejudicial para a sua vida e ele acabe se arrependendo depois, agindo dessa forma ele se sente mais “vivo”.

Grande parte do seu lado impulsiva vem do seu excesso de coragem e gosto pelas novas experiências e aventuras.

Gêmeos

O geminiano precisa aprender a lidar com a personalidade dual do seu signo. De um lado, ele pode ser muito prudente, mas do outro não quer perder nenhuma oportunidade de se divertir – mesmo que esta a diversão venha de decisões tomadas no calor do momento.

Para eles, não importa muito o resultado de uma decisão impulsiva. O geminiano sabe que sempre pode contornar a situação na lábia e transformá-la em uma ótima história.

Sagitário

O sagitariano é mestre em tomar decisões precipitadas e até imprudentes. Ele odeia se sentir impedido de algo ou subestimado, por isso tenta sempre mostrar que pode fazer o que ele bem entende.

Algumas pessoas deste signo também podem ser impacientes, o que contribui bastante para a sua impulsividade.

Aquário

O aquariano é extremamente independente e não gosta de seguir o caminho dos outros. Ele pode ser impetuoso e mudar de opinião repentinamente, o que acaba desencadeando decisões apressadas – especialmente na vida amorosa.

Ele também age desta forma na hora de resolver seus problemas rapidamente, algo que pode ser positivo para a sua vida e para aqueles que convivem com ele.

Peixes

Quando está guiado pelos sentimentos, o pisciano não pensa direito nas suas decisões – que podem terminar sendo muito passionais ou irracionais.

No entanto, se ele perceber que tomou uma decisão estúpida, tende a se arrepender e tentar consertar a situação o quanto antes. Isso acontece especialmente quando ele desaponta alguém que ama.