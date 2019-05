Os signos mais difíceis de convencer do zodíaco

Alguns signos do zodíaco não abrem mão facilmente do que acreditam e são os mais difíceis de influenciar ou convencer.

Confira se você está na lista:

Touro

O taurino é teimoso e dificilmente muda seus planos ou pensamentos por alguém. Este signo nunca concorda facilmente e quase sempre luta de maneira incansável para conseguir o que ele quer e do jeito que deseja.

Leão

O leonino pode ser muito orgulhoso, o que faz com que ele não consiga abrir mão da sua opinião e acaba caindo no erro de achar sempre que suas atitudes ou pensamentos são melhores. Se algo é realmente importante, ele dará um jeito de tomar as rédeas a sua maneira.

Escorpião

Este signo também é muito teimoso e desconfiado. Por isso, os escorpianos costumam não tolerar a opinião dos outros com tanta facilidade e tentam sempre – de maneira muito efetiva – defender suas perspectivas.

Aquário

O aquariano é um rebelde nato e isso faz com que ele evite tudo o que parece autoridade ou não é do seu acordo. Ele quer fazer as coisas do jeito dele e sempre que pode irá reivindicar seu direito de agir como bem entende.