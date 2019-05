Como posso instalar o WhatsApp em meu computador?

Você sabia que aplicativo WhatsApp tem uma versão disponível para computadores? Além dos aparelhos móveis, é possível usar a plataforma de mensagens no pc.

O WhatsApp poderá apenas ser instalado se o seu computador tiver o sistema operacional Windows 8.1 (ou superior) ou Mac OS X 10.9 (ou superior). Para todos os outros sistemas, é possível usar a versão web. Confira como instalar em Windows 8.1 ou superior:

Em seu navegador, faça o download do arquivo .exe.

Assim que o download tiver terminado, abra o arquivo WhatsApp.exe para instalar o app em seu computador.

Quando a instalação terminar, abra o WhatsApp em seu computador e com seu telefone escaneie o código QR para entrar.

Para instalar no Mac OSX 10.9 ou superior:

Em seu navegador, faça o download do arquivo .zip.

Assim que o download tiver terminado, abra o arquivo, dê um duplo clique para extrair e novamente um duplo clique para instalar.

Em sua primeira instalação, o aplicativo irá aparecer na tela para que você o arraste para a pasta de aplicativos e para o Dock.

Quando a instalação terminar, abra o WhatsApp em seu computador e com o seu telefone, escaneie o código QR para entrar.

Reprodução

De acordo com tutorial do aplicativo de mensagens instantâneas, processadores ARM e sistemas Linux não são compatíveis. Confira como escanear o código QR com seu telefone:

No Android: dentro do WhatsApp, vá até a tela de Conversas > Menu > WhatsApp Web.

No iPhone 8.1 ou superior: dentro do WhatsApp, vá em Ajustes > WhatsApp Web.

No Windows Phone 8.1 ou superior: dentro do WhatsApp, vá até a tela de Conversas > Menu > WhatsApp Web.

