Horóscopo semanal: As previsões de cada signo do zodíaco para a terceira semana de maio

Entramos na terceira semana de maio e as previsões para cada signo do zodíaco já podem surpreender! Confira:

Áries

Semana para aproveitar o tempo e deixar a preguiça de lado a fim de alcançar todos os objetivos. Tente colocar toda a sua força para ser sempre o melhor em tudo o que faz, especialmente no trabalho.

É hora de você tratar seus problemas de ansiedade ou tristezas para que a mente relaxe e tudo flua melhor. Os comprometidos continuam firmes com o parceiro e podem pensar em ter filhos. Os solteiros encontram um amor de Capricórnio, Peixes ou Leão.

Cuidado com maus investimentos, lembre-se de que você deve sempre pensar duas vezes sobre o que vai gastar. Flores frescas ajudam a atrair sorte e boas energias para a sua casa. Seus números da sorte são 07, 20 e 88.

Touro

Aproveite estes dias para refletir sobre o que você deve fazer para alcançar o que sempre desejou em sua vida. Lembre-se que seu signo está quase sempre lidando com muitas energias negativas, então se proteja e tente manter um maior contato com o divino.

Uma mudança no trabalho pode acontecer. Não tenha medo de falar sobre as suas necessidades e encontre a melhor solução.

Nos amor, você terá algumas diferenças com o seu parceiro ou ciúmes infundados. Tente resolver estes problemas com dialogo e calma para ficar em paz. Um amor de Capricórnio ou Gêmeos chegará para os solteiros. Seus números da sorte são 03, 21 e 89.

Gêmeos

As tarefas pendentes de trabalho e estudo podem acumular, por isso organize seu tempo melhor. Lembre-se que tudo o que se faz para ver os outros felizes também ajuda você a progredir na vida e se destacar.

Já não brigue tanto com o seu parceiro, entenda que ninguém é 100% bom o tempo todo e também temos o direito de ficar irritados.

Evite procurar esse amor que se foi, tenha em mente que não era para ser. Você pode conhecer um novo amor do signo de Libra ou Aquário que será muito compatível.

Neste 13 de maio você terá uma surpresa muito agradável e a luz espiritual será mais forte em sua vida; reflita e faça seus desejos. Um contrato pode ser muito lucrativo. Seus números da sorte são 08, 18, 77.

Câncer

Dias para começar novamente em todos os sentidos da sua vida. Seu signo está passando por um momento de metamorfose e elevação espiritual, por isso tente manter os pensamentos negativos longe.

Este é um momento especial para se abrir ao amor, retomando seus compromissos ou se apaixonando novamente.

Cuide de dores nas costas ou nos rins, vá ao médico e evite hábitos que não são saudáveis. Tente economizar.

Mudanças e novas tarefas podem ser implementadas no seu trabalho. Você pensa em voltar a estudar e isso servirá para o futuro. Seus números da sorte são 03, 51 e 77.

Leão

Muitas realizações pessoais e no trabalho podem surpreendê-lo, mas você não deve se precipitar em decisões importantes. Coloque sua vida financeira em ordem.

Tente fazer algo que ajude a desenvolver sua vida artística ou inspirações para se sentir mais feliz. No amor nunca espere o que não virá, lembre-se que às vezes essa pessoa não são as indicadas e não é possível mudar isso.

Um amor de Áries ou Libra pode chegar à sua vida. As cores mais claras ajudam a atrair a sorte durante esta semana.

Você pode ter problemas no trabalho por causa de fofocas, então tente esclarecer tudo com calma e tenha cuidado para não falar demais. Seus números da sorte são 18, 23 e 90. Os comprometidos ​​podem ter uma gravidez supressa.

Virgem

Haverá muitas novidades ao seu redor. Em questões de trabalho, você pode receber uma proposta que lhe proporcionará mais lucro.

Cuide de dores nas costas ou na cabeça; tenha em mente que estes são seus pontos fracos. Este 13 de maio é ideal para pedir força espiritual para resolver problemas.

Um amor do passado pode tentar voltar; analise dar uma oportunidade se isso contribuir para a sua felicidade. Solteiros podem se relacionar com um novo amor de Áries, Gêmeos ou Capricórnio.

Um presente surpresa chegará. É hora de reorganizar e renovar as energias da sua casa. Seus números da sorte são 14, 23 e 80.

Libra

Energias importantes estarão do seu lado, por isso lembre-se de perguntar, pedir e ficar atento a sua intuição. Pense positivo para que tudo que você precisa venha até você e não tenha medo de se distanciar de amores e amizades que não são bons.

Não ligue para o que os outros podem dizer ou pensar; vá em frente e assuma que uma das suas virtudes é ser autentico.

Você será convidado para um casamento ou batismo. No amor, você permanecerá muito estável com o seu parceiro, mas deve ter cuidado para não sufocá-lo. Os solteiros podem se apaixonar por alguém de Touro, Gêmeos ou Aquário.

Seus números da sorte são 20, 34 e 51. Aposte em cores fortes para atrair abundância.

Escorpião

Esta semana sua sorte aumentará. Portanto, é um bom momento para pedir ao universo ou ir atrás daquilo que você deseja.

Você pode ter problemas com seus superiores no trabalho devido a uma ordem que não foi executada. Portanto, tente encontrar a melhor solução com calma e fique mais atento.

No amor, você permanecerá em paz com seu parceiro e pensará em dar um passo no relacionamento. Um amor de Touro ou Leão virá para solteiros.

Cuidado com problemas de visão ou audição. Aprenda a ser mais paciente. Seus números da sorte são 03, 17 e 28.

Sagitário

Você terá muitas boas notícias ao seu redor, especialmente no local de trabalho. As chances de um cargo melhor ou reconhecimento financeiro são maiores.

Esteja muito atento sobre com quem você fala sobre seus assuntos pessoais. Tenha cuidado com hábitos ruins e problemas renais.

Seu signo é caracterizado por uma personalidade versátil e livre, que pode mudar de uma hora para a outra, por isso tente manter o equilíbrio e não agir de maneira impulsiva.

Você arranja amigos facilmente e procura a companhia constantemente, mas é preciso ter mais cuidado com quem entra na sua vida. Você recebe um presente que não esperava. Seus números da sorte são 14, 23 e 90.

Capricórnio

Semana de surpresas agradáveis. Finalmente uma questão legal ou problema no trabalho será resolvido. Cuidado com os problemas de pele ou infecções sexualmente transmissíveis.

Seu signo sempre busca controlar tudo o que está ao redor e quando você não pode fazê-lo se sente frustrado, então eu recomendo tente ficar calmo melhor o impacto disso na sua vida pessoal e amorosa.

Esta semana um novo ciclo se inicia, por isso tente se manter positivo e conectado consigo mesmo.

Cuidado com as fofocas de família. Seus números da sorte são 02, 15 e 78; tente combiná-los com sua data de nascimento.

Aquário

Mudanças no trabalho podem chegar; tente não se estressar e resolver tudo da melhor maneira. Um amigo o procura para fazer um pedido. Você vai viver dias de grande felicidade com seu parceiro.

Evite querer ser melhor que seu chefe e respeite as hierarquias para não atrair problemas. Seus números são 13, 15 e 21. Tente usar tons de branco e azuis para ter mais sorte.

Cuidado com os problemas no joelho ou nos pés. Seu signo pode ser maduro em muitos sentidos, mas deve medir melhor suas palavras e ações.

Peixes

Você pensar melhor sua vida financeira. Tenha em mente que seu signo é um dos que menos pensa em economizar e isso pode atrair problemas. Se dedique mais ao trabalho.

Tenha cuidado com a exaustão física e mental; não hesite em se tratar e tentar coisas novas para restaurar a sua energia.

Um ciclo de prosperidade deve ter início. Um amor de Áries, Câncer ou Leão chegará na vida dos solteiros. Seus números da sorte são 04, 12 e 19.

Seu signo deve preencher a vida com entusiasmo e energia positiva, mas sempre acaba atraindo pessoas com inveja ou más intenções. É preciso ter maior precaução com aqueles que estão ao seu redor e evitar falar de assuntos pessoais com qualquer um.