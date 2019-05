Que tipo de mãe você será de acordo com o seu signo

A maternidade é um momento que muitas mulheres desejam viver e, é claro que o seu signo também pode contar um pouco sobre que tipo de mãe você será se decidir ter filhos.

Confira como cada signo se relaciona com a maternidade:

Áries

As mulheres de áries são agitadas e até quando decidem ser mães ficam sempre em constante movimento. Em geral, elas incentivam seus filhos a praticar esportes e gostam de curtir com eles atividades ao ar livre. A ariana não é a mãe mais paciente e carinhosa, mas o amor que ela sente é muito forte.

Touro

As mães taurinas são gentis, amorosas e pacientes. O único problema é que elas tendem a serem materialistas e podem passar um pouco desse problema para os filhos. Teimosa e prática, ela também vai exigir bastante dos filhos para que tenham um bom sucesso profissional.

Gêmeos

As mães de gêmeos são brilhantes, mas um pouco dispersas. Elas são divertidas, versáteis e sempre têm algo interessante em mente. Essas mamães precisam aprender a ser um pouquinho mais estáveis ​​e consistentes na educação dos pequenos.

Câncer

Este é um signo muito maternal. Em geral, são pessoas tímidas, mas podem também ser muito felizes e transmitir isso em seus gestos. Podem ser superprotetoras, por isso, possuem dificuldade em entender que devem deixar seus filhos crescerem.

Leão

São meio narcisistas, então podem alimentar bastante o ego do filho. Essas mães também são um pouco dramáticas, mas isso não será problema porque tem generosidade de sobra e são muito criativas. Só ela consegue ser responsável e divertida ao mesmo tempo.

Reprodução / Indiatimes.com

Virgem

Deve tomar cuidado para não ser muito crítica e não ficar obcecada com a limpeza dos filhos. As virginianas são conhecidas por sua inteligência e praticidade, valores que vão transmitir para seus pequenos.

Libra

São gentis e gratas, então vão criar seus filhos para terem bons costumes e serem atenciosos com os outros. Essa mães vão se esforçar quando o assunto é incentivar os filhos a ampliar seus horizontes, tanto intelectual quanto culturalmente.

Escorpião

São mães excelentes. Se comprometem com as coisas em 300%, especialmente quando se trata de criar seus filhos. Os protegem acima de tudo e precisam moderar quando o assunto é preocupação.

Sagitário

Não são as mais pacientes, mas são mães muito bem-humoradas e se perdem a paciência, recuperam rapidamente. Elas procuram que seus filhos sejam ativos e otimistas, para isso vão mostrar o mundo para eles.

Capricórnio

Tende a ser uma mãe bem disciplinar e está sempre preocupada com limites e regras. Isso não significa que não saibam a hora de serem afetuosas e transmitir todo o amor que sentem. Elas também irão ensinar sempre a importância do trabalho e do respeito com as outras pessoas.

Aquário

As mães aquarianas são muito intelectuais e encorajam seus filhos a seguirem seus sonhos. Elas são um pouco rebeldes e, muitas vezes, os filhos vão para o mesmo caminho. Esse signo geralmente quer ser amigo de todos e, quando mães, também procuram ter uma relação de amizade com os filhos.

Peixes

Uma mãe pisciana vai se guiar pelos instintos e sentimentos. São super sensíveis às necessidades de seus filhos, mas também precisam ser lembradas de que as crianças precisam aprender as coisas por si mesmas. Elas sempre irão incentivar atividades criativas como a arte e a música.