Free Fire: Qual a diferença dos Tipos de Mira?

É possível alterar três tipos de mira no game Garena Free Fire. Nas Configurações do jogo, você consegue modificá-las na aba 'Controles'.

Conhece cada uma? Em tutorial no site da Garena, são explicadas as diferenças (Padrão, Preciso em Mira e Controle Total). Confira as explicações:

Padrão No modo Padrão, a mira sempre irá focar no peito do inimigo, e se ele se mover, a mira seguirá por um pequeno raio. Preciso em Mira Quando você usar o zoom da arma, ela não seguirá o inimigo caso ele se mova. Dessa forma, você tem mais controle sobre a mira em primeira pessoa.

Garena Free Fire: Como faço para trocar meu Nickname? Controle Total Não tem nenhum tipo de assistência na mira, seja em terceira pessoa ou com zoom.

