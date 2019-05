Qual o tipo de mãe você é, segundo seu signo do zodíaco

O caráter de uma mãe pode ser influenciado pela sua personalidade e pelos traços que herda do seu signo.

Confira como é cada mamãe do zodíaco:

Mãe de Áries

A ariana é a mãe rigorosa e exigente. Ela sempre encoraja seus filhos a ser os melhores naquilo que eles gostam.

São mulheres trabalhadoras, mas que também adoram compartilhar momentos com os seus filhos e transmitir seus valores a eles.

Mãe de Touro

As taurinas são mães superprotetoras e que buscam agir sempre em prol dos seus filhos. Ela é o pilar da família, tenta manter a estabilidade e fazer com que todos se sintam seguros.

Gosta de tudo em ordem, mas isso não a impede de se divertir.

Mãe de Gêmeos

A geminiana é hiperativa e quer que seus filhos participem de atividades, sejam relacionadas à arte ou ao esporte.

Ela sempre tem tempo e gosta estar no controle de tudo, embora seja bastante flexível com a rotina. As mães desses signos costumam conversar bastante com seus filhos e podem se tornar grandes amigas deles.

Reprodução / Clevver

Mãe de Câncer

A canceriana às vezes é um pouco sentimental e dramática, mas sempre luta com unhas e dentes para proteger sua cria. Seus filhos e a família que ela construiu são as coisas mais importantes da sua vida.

Seu problema vem na hora de dizer não, já que elas tentam sempre agradar os pequenos.

Mãe de Leão

A leonina é líder por natureza, por isso, ela gosta de guiar, ensinar e preparar seus filhos para o futuro.

Sua criatividade e segurança em si mesma são uma parte importante da sua personalidade. Elas desejam transmitir isso aos seus filhos para que eles se tornem pessoas fortes e felizes.

Mãe de Virgem

É a mãe mais organizada do zodíaco, também é muito responsável com as atividades dos seus filhos e se preocupa com a saúde e bem-estar de cada um deles.

Apesar de parecer um pouco rígida com a ordem e a limpeza, ela planeja brincadeiras, passeios e viagens como ninguém. Ver seus filhos crescendo e aprendendo é muito importante.

Reprodução / giphy.com

Mãe de Libra

A mãe libriana é sempre justa e busca equilíbrio na rotina. É incrível como ela consegue fazer tudo isso de uma forma sempre carinhosa.

Ela gosta de ensinar tradições e dá muita importância à educação dos pequenos.

Mãe de Escorpião

Pode ser uma mãe um pouco controladora, mas é porque ela deseja que seus filhos cresçam fortes, seguros e se sintam completos.

Ela é muito rigorosa e perfeccionista, mas possui um coração carinhoso, sempre disposto a ensinar e ajudar.

Mãe de Sagitário

A mãe mais espontânea e aventureira do zodíaco. Ela gosta de dar liberdade aos seus filhos, de deixá-los aprender por si mesmos e serem pessoas independentes.

A maternidade é sua aventura e, mesmo que se sinta intimidada algumas vezes, ela se esforça para dar o seu melhor.

Reprodução / Laughing GIF

Mãe de Capricórnio

Ela também é uma mãe rigorosa. Seus horários, regras e exigências são pensados no cuidado, educação e na segurança dos seus filhos.

Apesar disso, ela não é somente séria, é o tipo de mãe que gosta de se divertir com os seus pequenos e mostrar a partir dos seus gestos o quanto a vida pode ser bonita.

Mãe de Aquário

A aquariana é a mãe moderna e intelectual do zodíaco. Ela tenta ensinar seus filhos a terem uma mente mais aberta e aprender sobre o mundo.

Sua simpatia e a facilidade para se comunicar e ensinar são qualidades que a fazem uma mãe que inspira seus pequenos.

Mãe de Peixes

A mãe pisciana é espiritual e intuitiva. Seu coração é enorme e às vezes ela acaba se guiando mais pelo sentimento do que pela razão.

Ela gosta de viver os laços de mãe e filho de uma forma muito especial e próxima. Por isso, ela procura estar muito presente na vida dos seus filhos.