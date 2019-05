As mães do zodíaco que também são as melhores amigas dos seus filhos

Existem mães que conseguem construir uma relação de amizade muito bonita com os seus filhos. Quando se trata de zodíaco, são três os signos que quase sempre se transformam nas melhores mães-amigas que alguém pode ter.

Confira se você ou a mamãe está na lista:

Sagitário

Ela é mãe aventureira que vai se divertir com as brincadeiras do filho, viajar com ele e estimulá-lo a conhecer o mundo. Sendo assim, não é de se admirar que ela se torne não só uma cúmplice para o que der e vier, mas também uma companhia que fará toda a diferença em todas as fases da vida do seu filho.

Aquário

Ela tem energia, adora conhecer coisas novas e tem o coração aberto para aprender lições valiosas com as outras pessoas. Além de excelente exemplo, a aquariana vai adorar que seu filho saiba que ela está lá não só para ensiná-lo, mas também para aprender muito com ele.

Peixes

Desde cedo ela incentiva que seu filho seja independente, criativo e gentil. Ela vai adorar participar dos interesses do filho, acompanhá-lo em atividades e estar ao seu lado para conversar sobre os mais diversos assuntos.