Não ficará de fora: WhatsApp retoma desenvolvimento de modo noturno no Android

O aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp teria parado o desenvolvimento do recurso modo noturno (dark mode) no sistema Android.

A informação foi divulgada depois de uma nova versão beta da plataforma (Não era possível ver traços da função), como revelado pelo portal especializado WABetaInfo.

No entanto, para a alegria dos usuários do Google, a empresa retomou o desenvolvimento do recurso. A função, esperada há muito tempo, troca as cores do app e também reduz o consumo de bateria do aparelho.

Em postagem nesta semana, o site confirmou a informação: “Boas notícias: o WhatsApp está trabalhando novamente no Modo Escuro para Android. Fique ligado”. Confira:

Good news: WhatsApp is working again on the Dark Mode for Android.

Stay tuned 🤞🏼 — WABetaInfo (@WABetaInfo) May 6, 2019

