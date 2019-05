A qualidade que define cada signo do zodíaco

As características que definem cada signo são muitas e podem mudar de acordo com cada mapa astral. No entanto, cada pessoa do zodíaco possui uma qualidade objetiva que geralmente influência na sua personalidade.

Confira qual é a sua:

Áries: São otimistas.

Touro: São muito leais.

Gêmeos: Possuem muita energia.

Câncer: São muito carinhosos.

Leão: Possuem muito carisma.

Virgem: São muito práticos.

Libra: São muito justos.

Escorpião: São apaixonados.

Sagitário: São muito independentes.

Capricórnio: Possuem ambição.

Aquário: Se preocupam com os outros.

Peixes: São muito criativos.