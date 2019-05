Os signos do zodíaco que têm mais dificuldade em aceitar as críticas

Alguns signos do zodíaco podem até criticar os outros, mas não costumam reagir positivamente quando as críticas são direcionadas a eles.

Confira:

Virgem

Este signo é extremamente crítico consigo mesmo e com os outros. No entanto, ele costuma não gostar nem um pouco quando recebe a critica alheia. Ele se sente ofendido especialmente se está passando por uma fase de crise com ele mesmo, pois sempre se preocupa com o fato de estar ou não à altura.

Câncer

Este signo é sensível e pode se ofender bastante dependendo da crítica que recebe. O canceriano também costuma levar os detalhes a sério, então um comentário mais crítico, até quando é feito de maneira simples e em tom de brincadeira, pode ser interpretado negativamente.

Capricórnio

Este signo costuma se esforçar bastante e é competitivo, portanto até críticas leves podem ser interpretadas como falta de valorização do seu trabalho ou pessoa. Os capricornianos também levam as coisas pelo lado pessoal com facilidade, o que torna ainda mais fácil uma crítica atingi-los como se fosse uma ofensa.