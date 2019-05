Como manter o interesse de cada signo do zodíaco

As relações nem sempre são tão simples e por vezes até a astrologia vem dar aquela mãozinha na hora da conquista.

Confira como é possível manter o interesse de cada signo do zodíaco:

Áries

Este não é um signo que deve ser lido nas entrelinhas. O ariano é o que é, e se ele está interessado em você, não hesitará em informar. Você não precisa fazer esforço, é só deixar as coisas seguirem seu rumo.

Touro

Os taurinos geralmente escondem suas intenções. Ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para passar despercebido. Às vezes estará nervoso, não saberá agir, e é por isso que a dica é mantê-lo próximo e não ficar esperando ele tomar as atitudes.

Gêmeos

O geminiano faz uma investigação preliminar para descobrir quantas oportunidades ele tem com você, então dá pra perceber quando ele está disposto a tentar algo com a pessoa. Tente ser sutil, já que este signo do zodíaco geralmente tem medo de compromissos.

Câncer

Este signo não é um daqueles que costumam demonstrar seu amor. Então se a crush canceriana está elogiando, correspondendo e te dando atenção, é porque as coisas estão indo bem. Tente mostrar que ambos estão na mesma sintonia e com os mesmos objetivos, se não ela vai fugir.

Leão

Este signo tem dificuldade em se livrar de si mesmo e acaba sendo egoísta. Contudo, quando se apaixona, fica disposto a satisfazer e ser importante para o outro. A melhor maneira de deixá-lo saber que você esta a fim é retribuir o que ele oferece.

Virgem

É um dos signos mais detalhistas e quase sempre tenta demonstrar coisas significativas quando está apaixonado. A melhor maneira de manter seu interesse é mostrar que está apreciando o que ele faz por você e que também está disposto a ser detalhista com ele.

Libra

O libriano precisa se sentir seguro e bem cuidado, por isso ele vai necessitar da sua atenção. Estabilidade é algo que o atrai, por isso demonstre que está interessado em algo mais concreto.

Escorpião

O escorpiano é direto e vai ser o primeiro a dar match, a dar like, a comentar as suas fotos e mostrar interesse. Ele nem precisa ser retribuído da mesma forma, por isso, insinuar que também está interessado é o suficiente. Evite fazer joguinhos.

Sagitário

Não parece, mas o sagitariano é tímido e um pouco inseguro. Não o sufoque, dê espaço e demonstre que você o compreende.

Capricórnio

Mesmo que você dê todos os sinais, o capricorniano dificilmente percebe ou aceita que você está realmente interessado. Como esse signo gosta de se sentir desafiado emocional e intelectualmente, deixar um pouco de mistério no ar não faz mal a ninguém. Você também pode alimentar o seu interesse sendo sincero e aproveitando para ter aquela conversa mais profunda.

Aquário

Eles não sabem como expressar o que sentem, uma situação que complica os relacionamentos porque sempre parece que o aquariano ainda não está pronto. Você deve se armar com paciência para pode levar o relacionamento ao próximo nível.

Peixes

Eles são muito emocionais e raramente sabem como agir quando estão apaixonados. Quando se sentem ameaçados eles perdem o controle e podem te evitar ou tentam fazer você acreditar que não estão interessados. No final, você deve tentar fazer com que ele acredite nas suas intenções.