Battle Royale: Como participo ou crio uma Guilda no Garena Free Fire?

Guida no Garena Free Fire é um grupo de jogadores que decidem jogar junto por um tempo indeterminado. Nome, slogan, e membros são sempre aprovados pelo Líder.

“Com Guildas, é mais fácil você se organizar para jogar com pessoas que você conhece, ajudando no trabalho em equipe e, por consequência, em sua performance em cada partida”, revelou empresa.

Guildas podem subir de nível, concedendo privilégios para os membros, como ouro e experiência. “Além disso, você receberá recompensas diárias. A cada nível, o limite de membros também aumenta. Uma guilda pode subir até o nível 5”.

Como participo ou crio uma Guilda?

Clique na aba de Guildas que fica no canto direito do jogo Battle Royale. Para participar, você pode pesquisar por uma Guilda pelo seu nome ou ID no sistema de busca, ou escolher recomendada. Aperte o botão Aderir, e aguarde a aprovação do Líder ou do Vice-Líder.

Garena Free Fire

Caso queira uma criar Guilda, você precisa ter 1000 Diamantes ou 5000 de ouro. Aperte o botão "Criar guilda", escolha o nome, o slogan e o Método de Aprovação.

Auto Aprovar significa que qualquer pessoa que aplicar, entrará na mesma hora.

Aprovar significa que o Líder ou Vice-Líder precisam aprovar cada jogador que se candidata.

Como funcionam os Torneios Garena Free Fire

Torneios acontecem toda Quinta-Feira, das 00h01 até 23h59. Durante o Torneio, jogadores membros de Guildas devem jogar quaisquer partidas (exceto personalizada) para ganhar Dog Tags. Caso o jogador entre com outros membros da Guilda, ele ganhará mais Dog Tags.

Dog Tags servem para resgatar prêmios da Guilda e recompensas pessoais. Para resgatar, entre no menu da Guilda, em Torneios.

O que é Honra e como funciona?

Honra é necessária para a Guilda subir de nível. Ao fazer parte de uma Guilda, você ganhará Honra no final de cada partida. Quanto mais membros da Guilda estiverem jogando, mais Honra ela ganhará e mais rápido subirá de nível.

Além disso, a cada 30 Diamantes que qualquer membro da Guilda adquirir, a Guilda ganhará 1 de Honra. Existem alguns motivos que podem estar te impedindo de entrar em uma Guilda:

Você pode vir a já estar em uma Guilda e é permitido fazer parte de apenas uma de cada vez.

Você pode enviar até 10 pedidos por dia para se juntar a uma Guilda. Portanto, pode ser que você já tenha alcançado seu limite diário.

As Guildas possuem um limite de 50 pedidos pendentes na fila para aceitar ou recusar novos membros. Ou seja, se a Guilda chegou a esse limite, ela não conseguirá receber mais pedidos de jogadores tentando fazer parte dela até que o líder da Guilda "limpe" esses pedidos (aceitando ou recusando).

Não consigo sair da Guilda

“Tenha certeza que você esteja na Guilda há mais de 24h. Se você entrou em uma Guilda há menos de 24h, você deve esperar passar esse tempo para conseguir sair”, explica o tutorial.

Não consigo excluir um membro da minha Guilda

Mesmo sendo capaz de excluir alguém da Guilda, pode ser que esse membro esteja presente há menos de 24h. Se este for o caso, você deve aguardar passar 24h desde que o jogador se tornou membro da Guilda para conseguir, então, excluí-lo.

