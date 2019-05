Astronauta da NASA registra foto impressionante da Terra desde o espaço

A Astronauta Anne McClain, da Agência Espacial Americana (NASA) registrou uma nova foto impressionante da Terra desde o espaço.

Compartilhada no Twitter nesta semana, a imagem mostra a aproximação da nave Dragon à Estação Espacial Internacional (ISS – sigla em inglês).

O equipamento da Space, carregado com produtos da agência espacial, foi lançado no ultimo sábado (04/05) nos Estados Unidos.

“Ótimo para olhar pela janela e ver um visitante! Bem-vindo a bordo @SpaceX -17. Leia sobre toda a ciência e carga que trouxe aqui”, escreveu. Confira:

Great to look out the window and see a visitor! Welcome aboard @SpaceX-17. Read about all the science and cargo it brought here: https://t.co/lvKGjZIAHL pic.twitter.com/yp6Jr3UiPu

— Anne McClain (@AstroAnnimal) May 7, 2019