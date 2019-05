Os signos mais inocentes do zodíaco

Alguns signos do zodíaco possuem um lado inocente que podem até tentar esconder, mas sempre fará parte da sua personalidade e influenciará na sua forma de viver.

Confira quais são:

Áries

Este é o primeiro signo e o bebê do zodíaco. O ariano pode ser competitivo, forte e impulsivo, mas cultiva uma forma inocente de pensar que pode até beirar a infantilidade. Além de birrento e teimoso, este signo pode terminar sendo enganado por pessoas de má fé quando não dão ouvidos a sua intuição.

Câncer

O canceriano pode ser muito inocente, mas isso é algo que ele tenta esconder bastante. Sua ingenuidade está quase sempre presente em assuntos do coração, já que ele pode criar sentimentos e fantasias preferindo não levar em conta a realidade.

Peixes

Este é outro signo que é inocente no amor, mas não de forma intencional. As pessoas o enxergam com inocência por que eles vivenciam sua realidade com os pés fora do chão e acreditam nos outros. Este sonhador do zodíaco não se preocupa em controlar as coisas e, para eles, esta é a forma correta de existir.