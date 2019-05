NASA divulga foto da Lua de Saturno captada pela espaçonave Cassini-Huygens

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou uma nova foto da Lua de Saturno captada pela espaçonave Cassini-Huygens.

De acordo com a instituição espacial, Mimas é uma das grandes luas do planeta distante. O registro foi tirado em 2010, em seu voo mais próximo.

Nesta visão capturada pela sonda, compartilhada no Twitter nesta semana, a grande Cratera Herschel domina o objeto. O buraco tem 130 quilômetros de largura, e cobre a maior parte da direita. Confira:

O mosaico foi criado a partir de seis imagens tiradas em luz visível com a câmera de ângulo fechado da espaçonave Cassini.

Os cientistas continuam a estudar esta bacia de impacto e o terreno circundante, informou a NASA. No total, Mimas tem 396 quilômetros de diâmetro.

That's no moon! Oh wait…it is. Saturn's moon Mimas resembles the Death Star and is seen in this 2010 view captured by our @CassiniSaturn spacecraft on its closest-ever flyby highlighting the dominant Herschel Crater. More: https://t.co/IrkvINLLde #MayThe4thBeWithYou #StarWarsDay pic.twitter.com/gKKjV6yiwc

— NASA (@NASA) May 4, 2019