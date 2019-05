O signo do zodíaco que deve tomar coragem no amor

Um dos signos mais sociáveis, adaptáveis e também inconstantes do zodíaco deve aproveitar este fim de semana para tomar coragem em assuntos do coração.

Quer saber de quem estamos falando?



Se você apostou no geminiano, acertou!

A partir deste fim de semana, os planetas do relacionamento, Marte e Vênus, se unem para entregar a este signo do zodíaco um charme e uma confiança imprescindíveis para tomar atitudes que envolvem conquistas ou revelações de sentimentos.

Uma maior sensação de sensibilidade e carência pode agir sobre este signo, o que pode causar um pouco de confusão já que ele não está acostumado a viver seus relacionamentos tão de perto assim.

É hora de expandir as perspectivas para com as relações e não temer tomar decisões que podem consolidá-los ou defini-los de uma vez por todas. No entanto, isso dependerá de como sua noção de apoio tem se desenvolvido nos últimos tempos.

Os próximos dias também serão ideais para aqueles que desejam passar mais tempo com os amigos e seres queridos, sendo marcada também por uma atmosfera mais relaxada quando a Lua entra em Virgem no domingo.