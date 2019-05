Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco

O segundo fim de semana de maio já chegou e pode surpreender muitos signos do zodíaco. Confira:

Áries

Você passa por um estágio no qual se sente muito apaixonado e neste fim de semana terá muitas alegrias relacionadas à sua vida amorosa.

Esta sexta-feira é ideal para sair com seus amigos para a festejar ou para jantar. Tente ir ao médico para verificar problemas nervosos ou tente liberar sua energia com exercícios e relaxar.

Você pode ter alguns problemas no trabalho, por isso tente não dar tanta importância a situações que não dependam de você. Tente não ficar mais longe das pessoas que ama e tenha mais consciência da sua família. Você terá boa sorte com os números 04, 21 e 33.

Touro

Você tomará decisões muito importantes em sua vida neste final de semana, com uma forte ligação a mudanças. Seu signo é determinado e às vezes você precisa de mudanças radicais para seguir em frente e se sentir vivo.

Você terá algumas discussões com seu parceiro e pode ser por razões econômicas. Não queira mais se vingar de uma pessoa que o machucou, lembre-se que é melhor esquecer e recuperar sua tranquilidade emocional.

Tenha cuidado com problemas nos ossos e tente não fazer muitos esforços físicos para evitar se machucar. Cuidado com fofocas entre amigos e lembre-se de não falar sobre tudo o que eles tentam conversar; seja mais discreto por uns tempos. Você terá sorte no domingo com os números 82, 20 e 98.

Gêmeos

Haverá muita atividade em seu trabalho devido a mudanças, então tente se destacar em tudo que você faz para ser levado em conta e colher bons frutos.

Lembre-se de que, mesmo com muitos compromissos, você deve reservar um tempo para si mesmo ou com seu parceiro.

Os geminianos solteiros podem encontrar o amor verdadeiro em alguém do signo de Áries ou Peixes. Cuide do estômago e previna dores intestinais cuidando da alimentação. Lembre-se de que o conhecimento é muito valioso e abrirá muitas portas. Você terá sorte com os números 03, 14 e 23.

Câncer

Fale claramente com seu parceiro e diga como se sente para que nenhum problema influencie seu relacionamento.

Você acaba com amizades problemáticas e isso fará com que sua energia se renove. Tente pagar dívidas e não procrastinar; lembre-se de que você se enche de más energias quando deve dinheiro a pessoas que não confiam na sua palavra.

Você pode viver um amor muito apaixonado neste fim de semana, mas fugaz. Você terá sorte com os números 00, 17 e 32. Tente sempre estar ciente dos sentimentos das pessoas que ama. Cuide das dores de estômago evitando comer alimentos gordurosos.

Leão

Será um fim de semana de grande atividade física. Tente ficar mais em contato com a natureza para renovar completamente sua energia. Deixe o ciúme de lado e tente controlar esse impulso que só causa problemas com o seu parceiro.

Você vai festejar neste sábado e verá amigos que por muito tempo ficaram longe. Não seja tão rancoroso e tente não guardar a dor; isso só afeta a você. Seja extremamente cuidadoso ao dirigir e tenha atenção com trânsito.

Lembre-se de praticar atividades que ajudem você a ficar mais ligado ao seu lado espiritual. Seus números da sorte são 07, 21 e 66.

Virgem

Você terá dias de boa sorte em questões econômicas. Seus melhores números são 05, 31 e 44. Fim de semana para ficar próximo das pessoas amadas e renovar as energias.

Tente se alimentar melhor. Se se sentir desanimado, faça uma mudança na aparência e dê um tempo para cuidar de si mesmo. Esta é uma boa hora para aquisições responsáveis.

Os próximos dias são de grandes possibilidades no amor para solteiros e comprometidos. Os signos de Touro e Capricórnio estão determinados a trazer grandes mudanças para sua vida amorosa.e não comentar sobre seus projetos futuros para que eles não carreguem a inveja.

Não negligencie suas dores, especialmente nas pernas e pés. Você é uma pessoa muito boa e isso faz com que os outros abusem da sua bondade, então analise seus amigos muito bem e fique longe daqueles que não são uma boa companhia.

Você pode ter problemas difíceis com seu parceiro pelo ciúme infundado. É hora de pensar bem se um relacionamento que causa dor deve continuar. Os solteiros vão encontrar pessoas muito compatíveis e com quem podem estabelecer um relacionamento. Você terá sorte com os números 06, 24 e 77.

Escorpião

Você terá muita sorte em tudo relacionado a questões de trabalho, mas lembre-se de que precisa ser um profissional ainda melhor ou com mais especialidades para abrir portas importantes. Você é muito bom em fazer amigos, então neste fim de receberá convites.

Seu signo é teimoso no amor e deve aprender a reconhecer quando uma pessoa não está disponível. Tente continuar levando uma vida mais saudável.

Domingo importante para a comunicação espiritual e estar em paz. Seus números da sorte são 20 e 31.

Sagitário

Há mudanças muito positivas em sua vida, que marcam a hora de crescer economicamente. No entanto, você deve deixar a indecisão de lado para que as coisas boas aconteçam.

Lembre-se de pensar nas consequências e nem sempre ser tão intenso; isso o faz perder muita energia. Não fique nervoso com situações que você não pode controlar.

Sábado de festas. Solteiros podem encontrar pessoas apaixonadas e viver momentos especiais. Para isso, conheça novos lugares e mude os ambientes que frequenta.

Você deve estar mais ciente das suas dívidas para evitar gastar com coisas que não precisa. Este domingo será um dia perfeito para ficar em casa e desfrutar da tranquilidade. Seus números da sorte são 01 e 27.

Capricórnio

Sexta-feira de reuniões e mudanças positivas em sua vida profissional. Tenha cuidado com os amores do passado, tente fechar esse círculo e não caia novamente rem uma situação de crise emocional.

Tenha melhores hábitos, mais cautela com os vícios (especialmente o cigarro) e evite uma vida sedentária.

Você terá sorte no domingo com os números 06, 31 e 39. Aqueles que são solteiros terão muita compatibilidade em todos os aspectos com os signos de Áries e Virgem.

Você verá alguém querido que por muito tempo esteve longe e será muito bonito. Tente não beber muito álcool nas festas de fim de semana.

Aquário

Fim de semana para estar com boas vibrações ao redor. Lembre-se que seu signo tem um pensamento muito forte e sempre recebe o que quer, você só tem que ser positivo.

Os relacionamentos fugazes devem ficar no passado e é hora gastar um pouco mais de tempo apenas para encontrar a paz. Lembre-se de que para ser feliz com alguém você deve primeiro ser capaz de ficar satisfeito consigo mesmo.

Renove a energia da sua casa com limpeza e mudanças na decoração. Você terá sorte com os números 15, 23 e 40, tente combiná-lo com seu dia de nascimento para atrair mais abundância.

Um amigo pode se apaixonar por você, por isso tente esclarecer as coisas antes que alguém se machuque.

Peixes

É hora de procurar novas oportunidades de emprego. Tenha em mente que seu signo precisa estar em constante crescimento. É uma boa hora também para iniciar um negócio próprio.

O pisciano solteiro pode se apaixonar por alguém do signo de Áries ou Aquário. A sorte virá com os números 08, 21 e 57.

Você está em um momento da vida que deve começar a pensar no futuro de forma mais concreta. Seus relacionamentos são sempre muito sentimentais, então tente se reunir sempre com as pessoas amadas para se sentir feliz e apoiado.