Para comemorar 10 milhões de curtidas no Facebook, Garena Free Fire promove concurso para jogadores Battle Royale

A Garena Free Fire promove um novo concurso para jogadores Battle Royale. A medida é para comemorar 10 milhões de curtidas na página oficial no Facebook.

Para participar, poste uma foto que esteja relacionada com o Free Fire na seção de comentários (Capturas de tela no jogo não serão contadas). Confira as demais etapas:

Explique o que está acontecendo na foto

Inclua seu ign e id do jogador no final do seu comentário

“Seja criativo! Aqui estão algumas sugestões: cosplay, eventos Offline, Selfie / foto com você e o jogo”, sugere o game.

“10 vencedores sortudos vão ganhar uma mochila songkran cada”, detalha a promoção. O concurso termina nesta sexta-feira (10). Confira foto oficial:

