Sabe utilizar a função ‘Status’ do WhatsApp? Confira truques para aproveitar o recurso

O Status do WhatsApp lhe permite compartilhar texto, fotos, vídeos e GIFs animados que desaparecem após 24 horas. Para que você possa compartilhar suas atualizações de status e ver as que são compartilhadas por seus contatos, os dois precisam ter o número de telefone um do outro salvo.

Conforme tutorial, para ver as atualizações de status de alguém, toque na aba de Status e selecione o status daquela pessoa.

Para responder à atualização de status de um de seus contatos, toque em Responder na parte inferior da tela enquanto estiver visualizando o status dele. Confira dicas:

Para adicionar uma atualização de status no aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp: Vá até a tela de Status e escolha entre:

Câmera: para tirar uma nova foto ou gravar um novo vídeo, ou escolher uma foto ou vídeo existente usando o seletor de imagens. Também é possível adicionar uma legenda e personalizar suas atualizações de status adicionando emojis, texto e desenhos à mão nas suas fotos e vídeos. Saiba como fazer isso neste artigo.

Ao tocar em Texto, você poderá escrever uma atualização. Também pode escrever o que deseja compartilhar, selecionar uma fonte e cor de fundo.

Quando terminar, toque em Enviar .

Alterar a privacidade de seu status

Suas atualizações de status não podem ser vistas por pessoas que não foram salvos em sua agenda de contatos. Você pode escolher compartilhar suas atualizações de status com todos os seus contatos ou só com alguns selecionados. Confira como alterar:

Vá até a tela de Status.

Toque em Mais opções > Privacidade do Status.

Escolha quem poderá ver suas atualizações de status.

Toque em OK.

“Alterações feitas em suas configurações de privacidade não afetarão as atualizações de status que você já tiver compartilhado”, explica o app.

Getty Images

Caso tenha desativado suas confirmações de leitura, não conseguirá ver quem visualizou as suas atualizações de status.

Apagar sua atualização de status manualmente

As atualizações de status desaparecem automaticamente após 24 horas. Você também pode apagar uma atualização manualmente. Confira:

Vá até a tela de Status.

Toque nos três pontos ao lado da opção Meu status. Em seguida, toque e pressione a atualização que deseja apagar.

Toque em Lixeira > Apagar.

Para encaminhar sua atualização de status para uma conversa:

Vá até a tela de Status.

Toque nos três pontos ao lado de Meu status.

Ao lado da atualização de status que você quer compartilhar, toque em Encaminhar .

Escolha entre Contatos frequentes, Conversas recentes, Outros contatos, ou utilize a função Pesquisar para procurar por um contato ou grupo e então toque em Enviar .

Silenciar uma atualização de status

Você pode silenciar as atualizações de status de um contato específico para que elas não apareçam mais no topo de sua lista. Confira como:

Vá até a tela de Status.

Toque e segure a atualização de Status do seu contato.

Toque em Silenciar.

