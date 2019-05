CEO da Amazon enviará nave espacial para a Lua

O CEO da Amazon, Jeff Bazos, anunciou nesta quinta-feira (9) que enviará uma missão à Lua. Para isso, o empresário apresentou o módulo lunar "Blue Moon" para transportar material e humanos até 2024.

O projeto foi revelado durante evento realizado em Washington, nos Estados Unidos, o qual reuniu representantes da Agência Espacial norte-americana (NASA), pesquisadores, jornalistas e estudantes.

Segundo o homem mais rico do mundo, a cápsula de pouso, que foi projetada nos últimos três anos, é capaz de transportar entre 3,6 e 6,5 toneladas de material, incluindo instrumentos científicos, veículo para humanos e até quatro pequenos rovers.

A ideia do dono da Amazon é que o veículo faça o pouso no polo sul da Lua, onde existe água, que pode ser explorada para gerar hidrogênio. A expectativa é de que, no futuro, a nave espacial tenha uma versão tripulada.

O primeiro lançamento ainda não tem data, mas, de acordo com Bezos, a missão poderá ocorrer no tempo estipulado pelo governo de Donald Trump, que tem o objetivo de enviar humanos à Lua até 2024. Para Bezos, o retorno à Lua é "a coisa certa a se fazer" e sua companhia poderá "ajudar a cumprir este prazo, mas apenas porque já iniciou este trabalho há três anos. "É hora de voltar para a lua. Desta vez para ficar", finalizou.