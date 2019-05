Estes 3 alimentos combinados formam a refeição ideal para o café da manhã

Um bom café da manhã é composto principalmente de proteína, fibra e gorduras boas. Alguns nutricionistas são cautelosos ao indicar pular esta refeição, pois dificilmente as pessoas comem alimentos com tamanho valor em outras horas do dia.

Segundo o sítio estrangeiro Business Insider, o combo que contempla a gordura saudável do abacate, o carboidrato de lenta absorção da aveia e a proteína e nutrientes dos ovos é poderosíssimo para começar o dia bem.

Reprodução/ Pixabay

Apesar de a refeição ser uma das melhores, ainda há muita divisão na área acadêmica. Para algumas pessoas é mais fácil pula-la, pois essa é uma forma de se manter longe dos alimentos açucarados que podem fazer do café da manhã um problema.

Um relatório da USDA (órgão equivalente a Anvisa nos Estados Unidos) reportou melhor desempenho em testes padronizados em pessoas que não pulam a refeição.

Se é o tipo de pessoa que precisa se adequar a esta refeição, aqui vão algumas dicas da Nutricionista holística Peggy Kostopoulos sobre como deveria ser o café da manhã ideal.

Ovos

Reprodução/ Pixabay

Ricos em proteínas e uma série de minerais essenciais, esta é a opção certa para a primeira refeição do dia. As claras contêm boa parte das proteínas, 0% de gordura e apenas 17 calorias.

“ovos integrais fornecem um dose saudável de proteína e gorduras que ajudma a saciar a fome. Além disso, a colina encontrada na gema do ovo ajuda a melhorar a memória e função cerebral” explica a especialista.

Aveia

Reprodução/ Pixabay

Aqui o principal é a fibra. Este tipo de carboidrato auxilia na prevenco do diabetes e de doenças coronárias. Ela ainda controla o índice glicêmico e se combinado com frutas, como framboesa, maca, pera ou banana, podem adicionar uma carga extra de carboidratos tanto simples como complexos.

Abacate

Reprodução/ Pixabay

A gordura é essencial para o bom funcionamento do corpo. Algumas pessoas não conseguiram entender bem ainda o papel dela, mas um alimento em específico se sobressai nessa categoria.

O abacate é riquíssimo em ácidos graxos saudáveis e de quebra aporta minerais essenciais e uma carga extra de fibra.