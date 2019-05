Season 9: Nova temporada já está disponível no game Fortnite

Boa novidade para os jogares do game Fortnite. A nova temporada (Season 9) já está disponível no game Battle Royale. Confira:

Battle Royale

“O vulcão entrou em erupção e mudou permanentemente o visual de alguns locais das antigas. Das cinzas, as Torres Neo se erguem. Pegue seu esquadrão e explore as luzes brilhantes de novas atrações, como o Estande de Banana do Embananado e a Lanchonete Nugget Hut. Pegue uma carona no novo sistema de transporte a ar e percorra áreas rapidamente entrando e saindo do Turbilhão”, explica a descrição da nova temporada.

“Use os Dutos de Ar para agilizar sua movimentação entre construções. Voe até o novo Super Shopping para fazer umas compras antes que a tempestade chegue. O futuro é seu na Temporada 9”.

Uma nova temporada também significa um novo Passe de Batalha. Mais de 100 novas recompensas estão prontas para serem desbloqueadas, e o preço continua 950 V-Bucks.

Nessa temporada, você recebe instantaneamente o Traje Sentinela e o Traje Progressivo Rox quando compra o Passe de Batalha. Ao subir o nível do seu Passe de Batalha, você desbloqueia novas recompensas, como picaretas dublas, uma gatinha robô, discos voadores de brinquedo e mais. Na Categoria 100, você desbloqueia um traje progressivo de batalha: Vingança.

Fortnite

A novidade do Passe de Batalha dessa Temporada são os Fortbytes. “Use pistas para ganhar e localizar coletas ocultas pela ilha que ajudarão você a desbloquear recompensas e desvendar os segredos da Temporada 9”.

Modo Criativo

“O futuro está em suas mãos! Construa sua própria versão das Torres Neo usando conjuntos de estruturas pré-fabricadas e galerias futurísticos. Plataformas de Flutuação permitem que você construa no nível das nuvens e são ótimas para jogos com plataformas. Nova temporada, nova cidade e novas oportunidades para criar jogos incríveis”, revelou o game.

Salve o Mundo

“Lok diz ter encontrado um estranho visitante, diferente de tudo que a Base Inicial já viu. Junte-se à Ray e companhia na nova linha de missão ‘Contos do Além’ e investigue esse visitante misterioso para desbloquear novos Heróis com temáticas de evento”, explica.

“Pegue um grupo, entre na Base Inicial e participe do novo modo de jogo Jogos de Guerra! Batalhe para vencer nas quatro simulações exclusivas disponíveis com o lançamento da Temporada 9”.

LEIA TAMBÉM: