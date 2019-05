Samsung realiza pré-venda ‘limitada’ dos novos Galaxy M10, M20 e M30

A Pré-Venda 24h dos novos smartphones da linha Samsung Galaxy M, que será vendida exclusivamente online, começa hoje (iniciada às 12h) e vai até amanhã, 10 de maio, às 12h.

Os novos aparelhos contam com Display Infinito, câmeras avançadas, bateria de longa duração e processadores de alto desempenho.

Disponíveis nas cores preto e azul, o preço sugerido do Galaxy M30 é de R$1.499, do Galaxy M20 é de R$ 1.199 e o do Galaxy M10 é de R$ 899.

De acordo com a empresa, no período da ação, será possível adquirir os smartphones da linha Galaxy M na loja online da marca e no e-commerce de varejistas parceiros.

