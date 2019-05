Região do Polo Sul da Lua deve receber astronautas da NASA em 2024

A Agência Espacial Americana (Nasa) trabalha para enviar astronautas americanos à superfície da Lua em cinco anos. O Polo Sul lunar é a região escolhida para receber a missão espacial. De acordo com a instituição, o projeto está previsto para acontecer em 2024.

"Sabemos que a região do Polo Sul contém gelo e pode ser rica em outros recursos com base em nossas observações orbitais, mas, por outro lado, é um mundo completamente inexplorado", disse Steven Clarke, vice-administrador associado da Diretoria de Missão Científica da NASA.

NASA is currently working to send American astronauts to an undiscovered area of the Moon by 2024: the South Pole. Find out WHY >> https://t.co/Ja49jixli9 pic.twitter.com/Z6IKq78zGR

