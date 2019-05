Os signos do zodíaco que nunca perdem a esperança

Alguns signos do zodíaco podem passar por maus momentos, mas ainda assim nunca perdem a esperança e são capazes de manter a positividade nas mais diversas situações.

Confira se você está nessa lista:

Áries

Áries é capaz de permanecer positivo até nos momentos mais difíceis e lutar para voltar a se sentir feliz consigo mesmo e com os outros. Sua esperança é algo que vem do coração, mas reflete também no seu exterior.

Leão

O leonino não teme os desafios e sempre vai tentar receber o que ele acha que merece. Ele tem uma visão otimista de futuro e uma grande força de pensamento. Isso permite que ele mentalize, se enfoque e consiga concretizar aquilo que sonhou.

Reprodução / Giphy

Libra

Eles levam a esperança de uma forma realista, porém muito potente. Não se importam alcançar suas realizações aos poucos e sabem que, por mais que demore, conseguem chegar onde sempre desejaram devido a sua luta persistente.

Gêmeos

O lado pessimista que vive com o geminiano, é o mesmo que faz ele repensar sua negatividade e optar pela esperança. Por mais que pareça desanimado com algo, no fundo ele cultiva a ideia de que as oportunidades virão. Isso faz com que eles se concentrem em um plano para mudar a situação.

Sagitário

Quando coisas ruins acontecem com o sagitariano, ele faz duas coisas: foca em algo positivo e busca um lado cômico da situação. Por mais que pareça perdido, ele sabe que tem muita força de vontade no seu interior e isso faz com que ele nunca deixe sua esperança morrer.