Cada signo do zodíaco possui defeitos que fazem parte da sua personalidade. No entanto, sempre existe aquela falha que é mais evidente e dificilmente conseguimos esconde-las dos outros por muito tempo.

Confira o primeiro defeito que as pessoas descobrem de cada signo:

Áries

As pessoas logo descobrem que o ariano pode ser alguém muito competitivo e por isso pode até agir de maneira um pouco “combativa” e afastá-las.

Touro

A teimosia é o primeiro defeito que as pessoas identificam nos taurinos. Eles valorizam sua opinião própria ao máximo e podem ser muito francos com isso.

Gêmeos

A indecisão do geminiano é um dos grandes defeitos que marcam este signo e criam algumas tensões especialmente em relacionamentos amorosos.

Câncer

O canceriano não consegue esconder seu potencial para o drama durante muito tempo. As pessoas deste signo costumam tomar algumas atitudes de maneira mais exagerada e se descontrolar emocionalmente.

Leão

O leonino pode ser reconhecido pelo egocentrismo, causando até algumas disputas quando o assunto é pensar e ceder lugar também ao outro.

Virgem

O virginiano é critico e sua abordagem metódica das situações se manifesta com força. Ambas características geralmente não passam despercebidas.

Libra

O libriano evita os conflitos ao máximo, sendo diplomata até mesmo quando esta decisão pode machucar alguém próximo. Por isso, este é um dos defeitos mais evidentes deste signo.

Escorpião

Não é preciso entrar em uma discussão para perceber que o escorpiano é excessivamente intenso com as suas opiniões, algo que pode afastar ou deixar as pessoas ao redor tensas.

Sagitário

A falta de compromisso e capacidade de pensar no outro são defeitos evidentes deste signo, que demora aprender a lidar com isso especialmente em relacionamentos amorosos.

Capricórnio

O capricorniano pode ser muito pessimista e, especialmente se está passando por um momento difícil, acaba deixando esta energia negativa no ambiente, afetando e não passando despercebido com as pessoas ao redor.

Aquário

O aquariano pode ser bastante temperamental e isso pode ser percebido até mesmo por pessoas que o conhecem pouco.

Peixes

O defeito do pisciano é o vitimismo, que pode até tentar ser escondido, mas sempre acaba ficando evidente quando as coisas não estão tão controladas assim.