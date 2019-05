Sequência de imagens mostra impressionante aproximação da nave Dragon à Estação Espacial

Uma sequência de imagens mostra a impressionante aproximação da nave Dragon à Estação Espacial Internacional.

A nave cargueira da SpaceX foi lançada no último sábado (4 de maio), após uma semana de atrasos, na Flórida (Estados Unidos).

O veiculo espacial transportou quase três toneladas de suprimentos da NASA para o laboratório em órbita. Confira todas as imagens:

How do you capture a #Dragon? Let it gracefully approach you then gently reach out and grapple it with a robotic arm. https://t.co/N3bP9qF37E pic.twitter.com/GodjXkmHm2

— Intl. Space Station (@Space_Station) May 8, 2019