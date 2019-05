NASA divulga imagem inédita de asteroide que está em toda de colisão com a Terra

A Agência Espacial Americana (NASA) divulgou uma imagem inédita de asteroide Bennu. O objeto espacial, que representa perigo, está em rota de colisão com a Terra.

O novo registro foi compartilhado nesta quarta-feira (08) no Twitter. O clique foi feito pela Sonda OSIRIS-REx, responsável por estudar o asteroide.

Com um diâmetro de aproximadamente 500 metros, Bennu é estudado constantemente pela instituição. A previsão é que a sonda retorne em setembro de 2023 com amostras para uma pesquisa aprofundada.

“Aqui está um novo ângulo – esta é a visão do lado norte”, revelou na rede social. Confira a imagem registrada:

You all recognize Bennu's Boulder No. 1 by now? Well here's a new angle on it — this is the view of the north side.

For Flyby 4B, I was imaging up at 40° latitude. No. 1 is located around -40° latitude, so this is another long distance shot down Bennu.https://t.co/gh0AMISWbW pic.twitter.com/Q0waKsmUCO

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) May 8, 2019