A primeira coisa que cada signo faria se ganhasse na loteria

Ganhar na loteria é um sonho que muitos de nós dividimos, mas poucos realizamos. Aposto que você até sabe dizer o que faria com o dinheiro enquanto ele está só na sua imaginação, mas com a surpresa de todos esses milhões caindo no seu colo, certamente sua reação poderia ser diferente.

Confira qual a primeira coisa que seu signo faria se ganhasse na loteria:

Áries – compraria um carro luxuoso e rápido

O ariano não abre mão de ser o primeiro em todos os aspectos da sua vida. Gosta de viver com rapidez e muita aventura.

Touro – contrataria um chef

Touro é um dos signos mais bons de garfo do zodíaco. Ele gosta de aproveitar as coisas bonitas e boas da vida e, portanto, vai contratar algum chefe renomado para cozinhar na sua casa todos os dias que ele decidir não comer em algum restaurante cinco estrelas.

Gêmeos – compraria uma mansão

O geminiano tem bom gosto e muitas ideias, por isso, ele vai esquecer o canto que mora rapidinho e se mudar para uma casa rodeada de uma nova decoração e de tudo o que ele gosta. Como é indeciso, talvez ele termine até com duas mansões.

Câncer – faria uma boa doação para a caridade

Esse signo é muito generoso e se sente mais cheio de vida quando faz o bem. Com a conta bancária garantida, ele doaria uma boa quantia em prol de alguma causa que acredita.

Leão – começaria seu próprio negócio

Os leoninos nascem com um brilho e uma ambição só deles. Eles não duvidariam em começar seu próprio negócio e se destacar no mercado até sair na Forbes.

Virgem – tiraria férias em algum lugar paradisíaco e VIP (leia-se o mais longe possível das pessoas)

Os virginianos estão sempre trabalhando duro e lidando com o estresse, isso acontece porque eles esperam que as pessoas e as coisas sempre sejam do seu jeito. Sua escolha, portanto, seria tirar um bom tempo para relaxar e cortar o contato com a maior quantidade de seres humanos possíveis.

Libra – daria um festão

O libriano gosta de se divertir e se importa com as pessoas que ama. Por isso, ele provavelmente daria a maior festa possível – no maior estilo Neymar Jr.

Escorpião – se mudaria para a cidade dos seus sonhos

Apaixonado como nenhum outro signo e cheio de energia para novos projetos, o escorpiano não hesitaria em mudar de cidade, de país e viver na casa dos seus sonhos.

Sagitário – viajaria o mundo todo

O signo mais aventureiro viajaria pelo mundo todo, provando coisas novas a cada dia. Mas ele não faria tudo isso no estilo mochileiro, afinal, o sagitariano sabe aproveitar muito bem o luxo quando é possível.

Capricórnio – investiria para triplicar a fortuna

Os capricornianos são inteligentes, pés no chão e adoram dinheiro. Eles iriam assegurar seu lucro antes de sair torrando os milhões com qualquer coisa.

Aquário – compraria um barco

O aquariano tem um sentido de unidade com a natureza especial e gosta de se retirar do mundo para tomar melhores decisões na sua vida. Por isso, ele adoraria fazer boas viagens de barco enquanto pensa qual o próximo investimento para a sua fortuna.

Peixes – faria uma viagem espiritual

Os piscianos são emocionais e quando perdem o contato com seu “eu” podem se sentir colapsados. Por isso, ele vai buscar um destino para equilibrar sua espiritualidade, meditar ou só ter tranquilidade suficiente para se entender um pouco mais.