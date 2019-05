Os signos do zodíaco que reascenderão a chama do amor

Esta semana, alguns signos do zodíaco estão mais propensos a forcarem em seus relacionamentos e reascender a chama do amor com o parceiro.

Confira se você está na lista:

Touro

Nesta semana, você encontra a forma certa de se comunicar e o tato que faltava para falar com o parceiro sobre assuntos importantes. Tudo isso, ajuda a reascender a faísca de paixão que tem faltado, aumentando a conexão entre o casal.

Virgem

Neste momento, você se sente mais positivo consigo mesmo e isso altera a rotina do seu relacionamento de maneira boa. Sua mentalidade mais otimista inspira novas aventuras e valorização dos momentos a dois. A libido também fica em alta com a entrada de Mercúrio em Touro.

Escorpião

Durante esta semana, você pensa em diversão e relacionamentos. Apesar das coisas adquirirem um ritmo mais lento, a conexão e vontade de trabalhar pelo sucesso das relações aumenta consideravelmente. Tudo isso contribui para momentos sinceros e novas perspectivas para o casal.