Os signos que mais serão beneficiados com a entrada de Mercúrio em Touro

Até 21 de maio, Mercúrio, o planeta que governa a mente e o pensamento, permanecerá em Touro. Isto indica uma fase de mudanças e novos começos que pode influenciar alguns signos positivamente.

Confira os signos que serão favorecidos por este trânsito:

Touro

Novos recomeços e um maior contato com as coisas que desejamos marcam esta fase. Especialmente no trabalho, este é o momento em que os taurinos devem dar asas a criatividade e superar dificuldades ou problemas dando a volta por cima.

É hora de entrar em contato com o próprio “eu” e ficar mais atento aos momentos de diversão e expansão de horizontes, pois tudo isso ajudará a se valorizar, romper barreiras e atrair a sorte.

Virgem

Este trânsito o inspirará a enxergar sua vida de outra perspectiva e sem tantas cobranças com a ordem do cotidiano. Este é um momento de ampliação de horizontes, tanto em níveis espirituais como mentais e físicos.

Durante esta fase é preciso trabalhar a segurança e aceitar as novas ideias que podem passar pela sua mente. Além de ser uma boa época para viajar e se aventurar, o virginiano se sentirá dotado de mais intuição e não deve deixar de ouvi-la.

Capricórnio

Enquanto alguns dramas e momentos tensos ficam para trás, esta fase ajudará a recuperar o folego em maio, marcando uma fase especial de renovação especialmente nos relacionamentos.

Neste momento o capricorniano pode se sentir mais conectado com o parceiro, ao mesmo tempo em que abre seu coração para novas perspectivas e possibilidades. No amor, os objetivos de longo prazo são mais vislumbrados e a inspiração para demonstrar afeto e fazer planos deve atrair uma importante energia de romance.