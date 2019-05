Battle Royale: 'Apex Legends' deve ser disponibilizado para smartphones

O game Apex Legends, lançado em fevereiro deste ano, tornou-se um sucesso. O jogo free-to-play do gênero battle royale ganhou rapidamente um grande espaço no mercado.

Atualmente está disponível para três plataformas: Microsoft Windows, Xbox One e PlayStation 4. No entanto, o número deve aumentar em breve.

A desenvolvedora Respawn Entertainment, juntamente com a Electronic Arts, quer levar o jogo para plataformas móveis (Android e iOS).

Rumores sugerem que China e Coreia do Sul sejam os primeiros países a receberam, de acordo com informações do site Cnet. Apesar de a empresa não confirmar a informação, o projeto já estaria em estado avançado.

